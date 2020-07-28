РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Глава Подольска Николай Пестов поздравил жителей Подольска с Днем крещения Руси и пожелал, чтобы образ святого князя Владимира вдохновлял всех на единство в вере и добрых делах.

28 июля Русская православная церковь отмечает день памяти Святого равноапостольного великого князя Владимира. Эта дата является памятной для всей России, как День крещения Руси. В 988 году произошло событие, определившее во многом дальнейший ход истории.

«Сердечно поздравляю земляков с важнейшим днем в истории нашей Родины! Пусть образ Святого равноапостольного князя Владимира вдохновляет нас на единство в вере и добрых делах, духовные подвиги, любовь к Отечеству!» - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Начиная с Крещения Руси, именно православное христианство стало центром и мощным двигателем духовного и культурного развития нашей страны. Все лучшее, что было и есть в русской истории – культуру, искусство, архитектуру, музыку – невозможно отделить от православия, которое учит любви, жертвенности, терпению, честности, труду и милосердию.