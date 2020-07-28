РИАМО - 28 июл. Выход посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота будет закрыт 2 августа из-за празднования Дня ВДВ, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны России.

«В связи с проведением 2 августа 2020 года на Красной площади праздника «Ильин день – День ВДВ» выход посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота будет закрыт», - говорится в сообщении.

Во второй день августа отмечается день пророка Илии, или Ильин день. В России пророк Илия является покровителем Воздушно-десантных войск.