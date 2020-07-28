РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска подрядная организация завершает обрезку деревьев вдоль Бережковского проезда, с 3 августа работы начнутся на улице Советская, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядная организация МБУ «ПКБ» продолжила работы по обрезке деревьев вдоль Бережковского проезда, их планируют завершить на текущей неделе. С 3 августа планируют начать обрезку деревьев на улице Советская», - говорится в сообщении.

Также рабочие распилили упавшее дерево на улице Советская и убрали сухое дерево на улице Ихтиманская.