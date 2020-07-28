РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 28 июл. В Щелкове ведется проверка объектов теплоснабжения, на данный момент к отопительному сезону готовы 45 котельных, 808 домов и 180 километров коммуникаций, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«До этого эти котельные были переданы переданы от ООО «ЩКС» и ООО «Теплоцентраль» на баланс муниципалитета. В ближайшее время еще 35 котельных отойдет в ведомство муниципалитета», – говорится в сообщении.

В данный момент заключаются договоры с энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии. В ближайшее время все котельные будут проверены на готовность к осенне-зимнему периоду.

Из-за перезаключения договорных отношений после завершения плановых работ ряд котельных был введен в эксплуатацию с небольшим отставанием от графика – на один-два дня. Сейчас все объекты работают в штатном режиме, продолжается подготовка к отопительному сезону.