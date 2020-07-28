РИАМО - 28 июл. В первом богослужении, которое состоялось в еще строящемся главном храме Росгвардии в Балашихе, приняли участие несколько сотен человек, сообщает «Радио 1».

Богослужение приурочили ко Дню памяти небесного покровителя войск Росгвардии - святого равноапостольного князя Владимира. Перед праздничным молебном в храме установили икону князя Владимира.

«Святой равноапостольный князь Владимир является небесным покровителем Росгвардии. И под его защитой войска Национальной гвардии через тысячелетия продолжают обеспечивать государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод человека и гражданина», – сказал начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии, генерал-лейтенант Николай Рябчиков.

Он также поздравил всех с Днем крещения Руси и Днем памяти князя Владимира. Рябчиков пожелал всем мира, здоровья, благополучия и успехов.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров подчеркнул, что возведение главного храма Росгвардии не останавливалось даже во время ограничительных мер по коронавирусной инфекции.

Юров также поблагодарил предприятия муниципалитета за поддержку в проведении строительных работ, которая не позволила отстать от намеченного графика возведения объекта.

После литургии участники молебна осмотрели храмовый комплекс. Они смогли увидеть в том числе резной деревянный и мраморный иконостасы.

В создании данных иконостасов принимали участие архитекторы, инженеры, технологи, модельщики и резчики из городского округа Мытищи. Резные украшения были выполнены вручную по заранее сделанным художественным эскизам.

Главный храм Росгвардии уже украшает 11-тонный купол, который увенчан шестиметровым крестом. В храме есть около 15 колоколов с уникальным орнаментом.

Основные работы по возведению храма в Балашихе планируют закончить до конца текущего года.