РИАМО (БАЛАШИХА)- 28 июл. Строительство пристройки к школе №8 на улице Юннатов в микрорайоне Кучино Балашихи завершат к концу текущего года, учебный корпус школы рассчитан на 600 учащихся, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство ведется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета. В новом корпусе появятся современные классы, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, методические и вспомогательные помещения.

«Завершить строительство пристройки на 600 мест к средней общеобразовательной школе №8 на улице Юннатов в городском округе Балашиха планируется в декабре текущего года. Работы ведутся в соответствии с графиком», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Он добавил, что в настоящее время на объекте, где работает 80 человек, завершаются монолитные работы и устройство внутренних перегородок, начата отделка внутренних помещений, ведется прокладка инженерных сетей.

На прилегающей территории разместятся игровая и спортивная зоны, выполнят озеленение и благоустройство.

В настоящее время в микрорайоне Южное Кучино всего одна школа, в которой обучаются более 1 тысячи учеников при проектной мощности в 800 мест. Строительство пристройки позволит ликвидировать вторую смену в школе и создать более комфортные условия для обучения школьников.