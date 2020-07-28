РИАМО - 28 июл. В столичном парке искусств «Музеон» с 29 августа по 6 сентября пройдет фестиваль Общественной палаты России «Добрые люди», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета фестиваля.

«С каждым годом в России растет количество людей, вовлеченных в благотворительность и волонтерскую деятельность. <...> Сегодня общественные организации, благотворительные фонды и гражданские активисты наравне с государственными структурами включаются в решение социальных проблем. <...> И задача фестиваля – показать результаты этой деятельности, вовлечь в нее новых энтузиастов», – сказала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

В рамках фестиваля выступят множество артистов, пройдет более 130 мастер-классов и интерактивов, состоятся спортивные соревнования с участием знаменитостей, откроются пункты тестирования здоровья и станции донорства крови.

При этом все желающие в дни фестиваля смогут стать благотворителями и помочь тем, кто нуждается в помощи сегодня. Кульминацией праздника станет масштабный концерт при участии популярных исполнителей в День города, 5 сентября.

Девиз фестиваля в 2020 году – «Делаем добро вместе!», особенное внимание в этом году на фестивале уделят благотворительности.

На фестивале можно будет познакомиться с результатами работы гражданского общества по решению социальных проблем. В рамках фестиваля посетители увидят 32 проекта из каждого федерального округа страны.

Все желающие смогут лично пообщаться с представителями успешно работающих благотворительных и общественных фондов и с авторами социальных проектов. Всего на мероприятии будут представлены 40 благотворительных фондов.

Каждый день будут проводиться интерактивы и мастер-классы, направленные на обучение гостей социальной помощи. В рамках мероприятия пройдут благотворительные акции. Кроме того, представят арт-проекты и инсталляции.

У гостей фестиваля будет возможность сделать пожертвование представленным на площадке фондам. В рамках мероприятия также пройдет акция по сбору средств для благотворительных фондов, пострадавших в период пандемии.

«Сделать доброе дело и поддержать их может любой желающий, отправив СМС с суммой пожертвования (например, 100) на номер 2090 или оставив пожертвование по ссылке https://festoprf.nuzhnapomosh.ru/», - отмечается в сообщении.

В рамках деловой программы фестиваля «Добрые люди» запланированы встречи с известными гостями и членами VII состава Общественной палаты РФ.

Подробную программу мероприятия можно найти на официальном сайте — https://festoprf.ru/.