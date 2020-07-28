РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Председатель клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Подольска Надежда Штрекер заняла второе место на Всероссийском конкурсе красоты «Леди Интеграция» среди женщин, передвигающихся на колясках, и стала вице-леди конкурса, сообщается на сайте администрации округа.

Финал Всероссийского конкурса красоты «Леди Интеграция» среди женщин, передвигающихся на колясках, прошел в Новосибирске 28 июля. Всего в конкурсе приняли участие 13 участниц из разных уголков России. В финале конкурса приняла участие Штрекер.

«На конкурсе она представляла город Подольск и Московскую область. По итогам всех состязаний Штрекер заняла второе место и стала вице-леди конкурса красоты «Леди Интеграция». Поздравляем Надежду со столь значимым результатом, желаем и в дальнейшем оптимизма, здоровья, успехов в общественной деятельности и, конечно, красоты!» - говорится в сообщении.

Конкурс проводится Новосибирской региональной общественной организацией инвалидов колясочников «Центр независимой жизни «Финист» при поддержке Фонда президентских грантов РФ.