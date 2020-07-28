РИАМО - 28 июл. Во вторник глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин вместе с первым заместителем министра потребительского рынка и услуг региона Кириллом Григорьевым, начальником управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасией Кочетковой проверил работу гипермаркета «Глобус» и вручил благодарственные письма лучшим сотрудникам за добросовестный труд, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«ГиперГлобус» - уникальный бренд на российском рынке. В ходе сегодняшней встречи мы уделили большое внимание производству данного предприятия и увидели, что большой ассортимент готовой продукции – хлеб, колбасные изделия, деликатесы - производится непосредственно рядом с местом реализации. Все это, безусловно, создает интерес у потребителей, и мы видим, что гипермаркет пользуется у них заслуженным спросом», - сказал Разин.

Он добавил, что в период пандемии отрасль торговли сработала на хорошем, качественном уровне. Все предприятия, включая гипермаркет «Глобус», своевременно обеспечивали необходимыми продуктами питания и товарами первой необходимости своих потребителей, не допустили срывов. В ходе визита он вручил пяти лучшим сотрудникам «Глобуса» благодарственные письма за добросовестный труд, пожелав здоровья и достойного уровня заработной платы.

«Отдельно хочется сказать «спасибо» руководству за ту работу, которая была выполнена, и, конечно, сотрудникам, которые работали за прилавком в производственном цеху. Очень важно, что все они работали, как единый коллектив», - подчеркнул Разин.

Он также поблагодарил и вручил благодарственные письма пяти сотрудникам органов местного самоуправления, которые, несмотря ни на какие сложности, достойно выполняли свою работу.

По словам Разина, гипермаркет «Глобус» в Балашихе – с одной стороны, один из наиболее удачных магазинов с точки зрения организации торгового пространства и площадей, с другой стороны, создания максимально комфортных условий для потребителей.

«Здесь внедрены самые инновационные системы обслуживания покупателей. Это говорит о том, что компания не останавливается на достигнутом, ищет новые форматы общения с потребителем и создает все более комфортные условия для наших покупателей», - заключил Разин.

В гипермаркете по-прежнему соблюдаются все противоэпидемиологические меры, продолжает действовать масочный режим, поэтому в магазинах можно находиться только в защитной маске, также рекомендуется надевать одноразовые перчатки.