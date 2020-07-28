РИАМО - 28 июл. В столичную полицию поступило анонимное сообщение о минировании торгово-офисного центра «Вымпел», в котором находится редакция издательского дома «Комсомольская правда», сообщает kp.ru.

«Полиция с собаками направилась в здание для проверки, но до ее окончания всех сотрудников попросили покинуть здание ради безопасности», - говорится в сообщении.

После проверки полицейские сообщили, что люди могут возвращаться в здание, тревога оказалась ложной.

На сегодня из-за пандемии коронавируса многие сотрудники «Комсомольской правды» работают в дистанционном режиме, поэтому в здании находилось около 50 человек.