РИАМО - 28 июл. Следующими странами, куда Россия откроет возможность улететь, могут стать Мальдивы и Южная Корея, это утверждает источник, близкий к авиаотрасли, сообщает ТАСС.

«Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы», - говорится в сообщении.

Международные авиаперелеты с ограничениями возобновятся в России с 1 августа. Рейсы будут летать из аэропортов четырех регионов в Турцию, Великобританию и Танзанию.

С Южной Кореей авиасообщение также может восстановиться с 1 августа.

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28 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.