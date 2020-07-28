РИАМО - 28 июл. В этом году из-за распространения коронавируса в Подмосковье не будут проводить массовые праздничные молитвы в честь Курбан-байрама, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Мусульмане будут отмечать Курбан-байрам 31 июля. Обычно в этот день верующие посещают мечеть, навещают могилы предков, проводят массовые застолья. Однако в настоящее время из-за пандемии коронавируса проведение любых массовых мероприятий в Подмосковье запрещено.

«В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции осуществление массовых коллективных праздничных молитв в мечетях и молельных домах Московской области не планируется, гражданам рекомендуется проводить ритуал дома или на свежем воздухе», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

В прошлом году участниками праздничного намаза на Курбан-байрам в Московской области стали более 130 тысяч человек.