РИАМО - 28 июл. Порядка 100 человек посетили кинопоказы под открытым небом в городских парках подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Пока у нас прошло два кинопоказа, до конца сентября 2020 года проведем сеансы еще восьми фильмов. На сеансы реутовчане приходили целыми семьями. Также по многочисленным просьбам зрителей мы изменили время начала кинопоказов - с 21:45 на 21:00», - сказала заведующая структурным подразделением по эксплуатации парковых территорий городского Молодежного культурно-досугового центра Мария Никитина.

Никитина отметила, что следующий проект, который выведут на экран городского парка «Фабричный пруд» 28 июля станет фильм «Подкидыш» прошлого года.

Парк «Фабричный пруд» стал официальным участником Всероссийской акции «Ночь кино – 2020» уже в третий раз. 29 августа в 20:00 в парке покажу такие фильмы, как приключенческая комедия «Холоп», спортивная мелодрама «Лед 2» и анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк 4».

С афишей кинопоказов в парках города с 28 июля по 2 сентября 2020 года можно ознакомиться по ссылке: http://reutov.net/news/index.php?id_4=afisha-kinopokazov-v-parkakh-goroda-15-iyulya-2-sentyabrya-&PAGEN_2=2.