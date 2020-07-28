РИАМО – 28 июл. Роспотребнадзор выявил антитела к коронавирусу у 20-25% пациентов, сообщает Газета.ru.

Представители ведомства отметили, что на данный момент тест на наличие антител к коронавирусу является одним из наиболее популярных.

«Каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20-25% пациентов», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Первые случаи заражения Covid-19 были выявлены на территории Российской Федерации 31 января. С начала пандемии в России выявили 823 515 случаев заражения. Скончались 13 504 Covid-пациента, выздоровели 612 217 человек.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.