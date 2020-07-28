РИАМО - 28 июл. В районную больницу поселка Тучково Рузского округа с отравлением неизвестными парами доставили 28-летнего местного жителя, полицейские установили, что мужчина отравился в процессе изготовления наркотиков в собственной лаборатории, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При осмотре места жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли: тканевый костюм для малярных работ, канистры и куски ткани, от которых исходил резкий химический запах», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Он уточнила, что из гаража изъяли несколько бытовых респираторов, канистры с неустановленной жидкостью, две металлических банки цилиндрической формы со стеклянными бутылками, внутри которых находилась жидкость темного цвета, различные стеклянные колбы, в двух из которых находилось вещество бурого цвета.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством мефедроном общей массой 189 граммов», – добавила Петрова.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.