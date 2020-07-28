РИАМО - 28 июл. В столичном проекте «Активный гражданин» продолжается голосование за лучшие городские локации, в третьем этапе опросов «Москва «Активного гражданина»: любимые места в городе» горожане смогут выбрать лучшие смотровые площадки, наиболее популярные нанесут на онлайн-карту, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники голосования смогут отметить до пяти вариантов площадок из 18 предложенных, которые, по их мнению, являются лучшими для того, чтобы полюбоваться городом с высоты», - говорится в сообщении.

Среди смотровых площадок представили парящий мост в «Зарядье», колокольню Ивана Великого в Кремле, площадки на Воробьевых горах, у здания РАН, возле храма Христа Спасителя, на Останкинской телебашне, высотке МГУ, арке главного входа Парка Горького, на Патриаршем и Живописном мостах, крыше «Лужников», в усадьбе «Коломенское».

В 2020 году «Активный гражданин» запустил онлайн-карту, на которой отметили зеленые зоны, скверы, спортивные и детские площадки, места отдыха, преобразившиеся или появившиеся благодаря участникам проекта.

Объекты, которые выберут участники серии голосований «Москва «Активного гражданина»: любимые места в городе», дополнят ее.