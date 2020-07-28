РИАМО - 28 июл. В Московской области составили топ самых лучших мест для сапсерфинга и вейкбординга, в данных школах и клубах можно научиться кататься, а также взять оборудование на прокат и покорять водное пространство самостоятельно, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму региона.

«Совершенно неважно наличие опыта – во всех школах, клубах, комплексах предусмотрено обучение с нуля всех желающих под руководством профессиональных тренеров. Также везде можно взять в аренду все необходимое оборудование и экипировку – и отправиться покорять волны и приручать ветер», – говорится в сообщении.

Серф-кайт клуб «Сенеж» расположен на одноименном озере в городском округе Солнечногорск. Там опытные инструкторы предлагают прокат снаряжения и обучение по нескольким видам водного спорта: виндсерфинг, сапсерфинг, кайтсерфинг, вейкбординг. Прокат оборудования стоит 500 рублей, обучение – 1,5 тысячи рублей.

Вейк-парк «Высокий полет» находится на территории отеля «Воздвиженское» в городском округе Серпухов. Здесь гости могут найти чистый воздух, парковые аллеи, каскадные пруды. Для любителей активного отдыха предлагают вейкбординг и сапсерфинг. Для новичков доступна тренировка с инструктором. За один сет длительностью 10 минут нужно заплатить 500 рублей.

На вейкстанции TeoWake в Дмитрове научат кататься на вейке любого – уровень физической подготовки не играет роли. Опытные инструкторы выдадут необходимую экипировку: вейкборд, гидрокостюм, спасательный жилет и шлем, а также научат уверенно стоять на доске. Скользить по воде предстоит с помощью реверсивной лебедки. Стоимость сета в будни составляет 500 рублей, в выходные – 700 рублей.

Всесезонный экстрим-парк «Фристайл» в Дзержинском предоставляет весь объем услуг и инфраструктуру для массового спорта и активного отдыха круглый год. Летом гостям доступны вейкбординг, вейксерфинг за катером, гидроциклы и многое другое. Стоимость – от 500 рублей за сет.

Вейк-парк «Эдем» расположен на территории одноименного ресторанно-гостиничного комплекса в Орехово-Зуеве. Гостям предоставляется все необходимое для катания на вейкборде. Цена сета – от 400 рублей.

Вейк-клуб «Мосвейк» находится на берегу Клязьминского водохранилища в городском округе Мытищи. Гостей ждет тихое место, чистая вода и зеленая территория. Также в клубе есть вейк-школа: в течение двух часов группа из 3-4 человек может покататься под руководством профессионального тренера. Стоимость – от 500 рублей за сет.

Вейк-клуб Istrawake на Истринском водохранилище в городском округе Солнечногорск основан вейкбордистами с более чем десятилетним стажем. Ими разработана собственная методика обучения, издано пособие для начинающих, проводятся теоретические семинары. Цена занятий составляет от 3,6 тысячи рублей за час.

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