РИАМО - 28 июл. Гранты на сумму примерно 33 миллиона рублей предоставили для развития семейных фермерских хозяйств Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По итогам заседания конкурсной комиссии предоставлено два гранта на развитие семейных ферм крестьянскому хозяйству «Тексель Фарм» из Щелкова и фермерскому хозяйству «Милк-ферма» из городского округа Богородский. Общая сумма грантов составила 32,7 миллиона рублей», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

На территории «Тексель фарм» планируется возвести животноводческую ферму на 300 голов мелкого рогатого скота и купить еще 100 голов овец молочного направления. Данное хозяйство собирается производить до 168 тонн молока в год.

Директор «Милк-Фермы» собирается выкупить на средства гранта арендуемый коровник в городском округе Павловский Посад. Кроме того, на полученные деньги планируется купить оборудование для доения коров, кормораздатчик, а также дополнительно купить пять голов скота. В итоге данное хозяйство будет выдавать примерно 300 тонн молока в год.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области в настоящее время ведет прием документов на участие в дополнительном конкурсе по отбору семейных ферм.