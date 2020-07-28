РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. С 1 сентября все ученики начальных классов в городском округе Люберцы будут получать бесплатные горячие завтраки, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«С 1 сентября 2020 года для 16 732 люберецких школьников, обучающихся в первую смену, предусмотрен бесплатный горячий завтрак. Также предусмотрен бесплатный полдник для 1 270 детей, которые учатся во вторую смену», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что питание организовано на базе 42-х школ.

«Подготовка к новому учебному году идет во всех школах. Ремонты пищеблоков и приобретение технологического оборудования планируется завершить до 1 августа», - отметил глава Люберец.

Бесплатное горячее питание введено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках послания президента РФ Владимира Путина.