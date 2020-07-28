РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. В перинатальном центре Мытищинской городской клинической больницы с 1 по 7 августа пройдут мероприятия, посвященные Всемирной неделе грудного вскармливания, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ (https://www.instagram.com/p/CDL6UTkC3JR/).

В связи с эпидемиологической обстановкой количество гостей ограничено, мест всего 20. Чтобы принять участие, необходимо оставить свой контактный номер телефона в личном сообщении на страницах МГКБ в соцсетях.

«Приглашаются: беременные, кормящие и их родственники. Открытие состоится в субботу, 1 августа, в 11:00 в актовом зале МГКБ. В программе: презентация перинатального центра, лекция по основам грудного вскармливания, мастер-класс по созданию индивидуального банка грудного молока, фотовыставка, а также подарки и приятные сюрпризы для гостей», - говорится в сообщении.

На день открытых дверей следует прийти в средствах индивидуальной защиты (маске и в перчатках). Гости будут размещены в зале с соблюдением социальной дистанции.

Перинатальный центр МГКБ располагается по адресу: улица Коминтерна, владение 24, строение 2. Телефон: +7(495)122-25-20.