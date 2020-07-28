После четырехмесячного перерыва Москва постепенно возвращается к культурной жизни. С 1 августа в столице откроются некоторые театры – многие приняли решение начать сезон только в сентябре. Первые зрители должны быть готовы к тому, что их рассадят в «шахматном порядке» и попросят надеть защитные маски. Обозреватель РИАМО выбрала 10 столичных театров, которые порадуют зрителя отличными постановками уже в августе.



Театр на Таганке

Открытие сезона: 9 августа

Спектакли: репетиции спектаклей «Белый шум», «Фандорин», «Кролики и удавы», «Капитал»

Билеты: от 500 рублей

Адрес: ул. Земляной Вал, д. 76/21 (вход с ул. Высоцкого)

Легендарный «Театр на Таганке» в августе приглашает зрителей не на спектакли, а на репетиции, которые будут проходить на Малой сцене. Идея проекта принадлежит директору театра Ирине Апексимовой. На сайте отмечается, что «Репетиции» – это, по сути, режиссерская лаборатория, где на глазах у зрителей происходит зарождение будущих спектаклей. Зрители станут свидетелями работы над спектаклями «Белый шум» Галины Полищук, «Фандорин» Александра Созонова, «Кролики и удавы» Егора Матвеева и «Капитал» Надежды Кубалайт.

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Театр «Новая опера»

Открытие сезона: 11 августа

Спектакли: концерты солистов театра, спектакль камерного хора «Черное. Шаги босиком», театрализованная история любви «Под небом Парижа» и другие

Билеты: от 400 рублей

Адрес: ул. Каретный ряд, д. 3, стр. 2

Московский театр «Новая опера» им. Е. В. Колобова откроет сезон небольшими концертами солистов театра и «итальянскими вечерами». Зрителям предлагают также зарядиться хорошим настроением и почувствовать атмосферу Франции, посмотрев театрализованную историю любви «Под небом Парижа». Долгожданные встречи со зрителями будут проходить на основной сцене и в «Зеркальном фойе» театра.

Театр «Модерн»

Открытие сезона: 18 августа

Спектакли: «Nirvana», «Война и мир. Русский Пьер», «На дне», «Деревянный мальчик и мясная женщина» и другие

Билеты: от 1 000 рублей

Адрес: Спартаковская площадь, д. 9/1

Московский драматический театр «Модерн» объявил о старте сезона одним из первых. В августе на сцене можно будет увидеть историю жизни и смерти лидера группы Nirvana Курта Кобейна, а также четырехчасовый спектакль «Война и мир» по роману Льва Николаевича Толстого в постановке художественного руководителя театра – Юрия Грымова.

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«Театр.doc»

Открытие сезона: 1 августа

Спектакли: «Человек из Подольска», «Язычники», «24+», «Кантград», «Кастинг» и другие

Билеты: от 1 200 рублей

Адрес: Садовническая набережная, д. 69

Независимый театр современных текстов и смыслов в этом году впервые был вынужден прервать летний сезон, поэтому поспешил выйти из отпуска в числе первых. «Театр.doc» покажет спектакли, которые много лет пользуются успехом у зрителей – «Человек из Подольска», «Язычники», «Кастинг», «Берлуспутин», «28 дней» и другие.



«Мастерская Петра Фоменко»

Открытие сезона: 5 августа

Спектакли: «Триптих», «Последние свидания», «Lёгкое Dыхание», «Седьмой подвиг Геракла» и другие

Билеты: от 1 000 рублей

Адрес: Кутузовский проспект, д. 30

«Мастерская Петра Фоменко» решила порадовать своих первых зрителей «размышлениями о вечном». В афише августа – спектакль «Триптих» по произведениям А. С. Пушкина в постановке Петра Фоменко и «Последние свидания» – бунинские истории о любви в сценической интерпретации Юрия Титова. Среди августовских премьер – страшно-смешная комедия «Завещание Чарльза Адамса, или дом семи повешенных». О том, с каким нетерпением зрители ждали открытия «Мастерской», свидетельствует тот факт, что за день было продано билетов на сумму более миллиона рублей.

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«Содружество актеров Таганки»

сайт Культура.РФ

Открытие сезона: 11 августа

Спектакли: «Бестолочь», «Сеанс гипноза для семейной пары», «Бумажный брак», «Муж моей жены» и другие

Билеты: от 1 000 рублей

Адрес: ул. Земляной вал, д. 76/21

На сцене «Содружества актеров Таганки» в августе покажут главные комедийные хиты театрального агентства «Арт-Партнер». Среди них спектакль-вихрь «Бестолочь» в двух действиях с любимыми актрисами Юлией Меньшовой и Олесей Железняк. Спектакль поставлен по пьесе современного французского драматурга Марка Камолетти, которая написана по законам классической комедии положений.

«РАМТ»

Открытие сезона: 2 августа

Спектакли: «Зобеида», «Цветы для Элджернона», «Манюня», «Приключения Тома Сойера»

Билеты: от 600 рублей

Адрес: Театральная площадь, д. 2

Молодежный театр «РАМТ» порадует своих юных зрителей как новыми постановками, так и нестареющей классикой. Новинка сезона – сказка Карло Гоцци «Зобеида» в постановке Олега Долина. Спектакль можно будет увидеть в необычном сценическом пространстве – прямо во внутреннем дворике РАМТ. Также зрителей ждет «вечно юный» спектакль «Приключения Тома Сойера».

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«Театриум на Серпуховке»

Открытие сезона: 1 августа

Спектакли: «Муж напрокат», «Подарок для тещи», «Два мужа по цене одного», «Мужской род. Единственное число» и другие

Билеты: от 1 000 рублей

Адрес: ул. Павловская, д. 6

На Малой сцене «Театриума на Серпуховке» в августе будут радовать публику комедиями от столичного «Оптимистического театра». В афише веселые спектакли «Два мужа по цене одного» и «Подарок для тещи», посвященные казусам семейных отношений, а также комедия по мотивам произведения Жана-Жака Брикера и Мориса Ласега «Мужской род. Единственное число».

Театр «Сфера»

Открытие сезона: 8 августа

Спектакли: «Гиперболоид инженера Гарина», «Раскас», «Дядюшкин сон», «Честный аферист» и другие

Билеты: от 1 000 рублей

Адрес: ул. Каретный ряд, д.3

Грядущий сезон для столичного театра «Сфера» будет юбилейным, сороковым. Его откроет спектакль «Затейник» по пьесе Виктора Розова. В августовскую афишу попала и прошлогодняя премьера – трагифарс «Гиперболоид инженера Гарина». Оригинальный текст Алексея Толстого дополняют фрагменты из «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского и «Ига войны» Леонида Андреева, песни из пьесы «Трехгрошовая опера» Бертольта Брехта и фильма «Кабаре» Боба Фосса. На сцену также выходят мимы и фокусники.

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Театр под руководством Армена Джигарханяна

Открытие сезона: 21 августа

Спектакли: «Тетка Чарли», «Брак по-итальянски», «Пигмалион», «Ромео и Джульетта», «Безымянная звезда» и другие

Билеты: от 500 рублей

Адрес: Ломоносовский проспект, д. 17

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна начнет сезон с премьерного показа комедии «Тетка Чарли» по пьесе Брэндона Томаса. Авантюрный фарс с переодеваниями перенесен в цирковое пространство и щедро сдобрен панковским стилем музыки. Также зрители смогут посмотреть новые прочтения любимой классики – трагедию «Ромео и Джульетта» и драматическую фантазию «Пигмалион»