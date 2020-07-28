РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. С начала 2020 года на железнодорожной инфраструктуре в черте городского округа Люберцы погибло восемь человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 2019 году на железнодорожной инфраструктуре в черте городского округа Люберцы погибло 29 человек. За шесть месяцев 2020 года уже погибло восемь человек. Основная причина гибели людей на железной дороге в городском округе Люберцы – проход на железную дорогу в несанкционированных местах», - говорится в сообщении.

Последнее происшествие произошло 26 июня вблизи платформы Малаховка. Случилось смертельное травмирование женщины 50-ти лет электропоездом 6551 на перегоне Быково – Люберцы-1.

«Основное правило безопасности на железнодорожном транспорте – это внимание к себе и окружающим. Любое транспортное средство является источником повышенной опасности, поэтому требует от пассажиров осторожности и ответственности», - завершается в сообщении.