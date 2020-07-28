РИАМО - 28 июл. В городском округе Солнечногорск в следующем году планируют ввести в эксплуатацию текстильную фабрику по производству ткани, заводской текстильной печати и пошиву, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Приступить к реализации своего проекта в индустриальном парке «Есипово» турецкая компания «TT Group» планирует осенью 2020 года. Строительство пройдет в три этапа.



«Инвестиции турецкой компании в рамках первого этапа проекта составят 1 миллиард рублей. На производстве будет создано 70 рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже весной 2021 года», - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что проект реализуют в индустриальном парке «Есипово», где при участии правительства региона уже создали всю необходимую инфраструктуру для промышленных инвесторов.

Первый этап предполагает начало деятельности по заводской и текстильной печати по ткани в производственном цеху площадью 5 тысяч квадратных метров.



По завершению первого этапа инвестор планирует сразу приступить к реализации второго и третьего этапов. Дополнительно будет инвестирован еще 1 миллиард рублей и созданы 550 рабочих мест.