РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. В подмосковных Люберцах планируется строительство новых складов и офисов для компании по производству овощной консервации «Дядя Ваня Трейдинг», там появятся порядка 300 новых рабочих мест, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий посетил предприятие «Дядя Ваня Трейдинг» на Огуречной улице.

«Компания «Дядя Ваня Трейдинг» постоянно расширяется, им требуется все больше места. В Люберцах находится распределительный центр. Компания планирует построить новые склады и офисы и обеспечить порядка 300 новых рабочих мест для люберчан», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что производство находится в Краснодарском крае, а также в Лыткарине.

«Мы поставляем продукцию в 20 стран мира - Австралию, США, Италию и другие. Мы производим до 100 миллионов банок в год», - отметил гендиректор компании Валерий Кузнецов.

Он добавил, что площадь распределительного центра составляет свыше четырех тысяч квадратных метров. Там работают 160 сотрудников, из них порядка 50 - на складе.