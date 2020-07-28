РИАМО - 28 июл. За первые шесть месяцев 2020 года в Подмосковье скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию прошли свыше 740 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Из-за распространения коронавируса жители Подмосковья реже посещали медорганизации. Тем не менее, потребность в диагностике ВИЧ-инфекции остается. Мы приглашаем жителей сдать тест на ВИЧ быстро и бесплатно в наших кабинетах тестирования, работающих в городских поликлиниках», — сказал главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

На сайте центра в разделе «Получить помощь» размещены адреса, где можно сдать анализы на ВИЧ. Записываться предварительно не нужно. Также можно сдать анализы анонимно.

Вирус иммунодефицита человека входит в число 10 главных угроз для здоровья человечества, наряду с раком и диабетом. Ежегодно в мире умирает около миллиона ВИЧ-инфицированных людей.