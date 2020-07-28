РИАМО - 28 июл. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и председатель комиссии думы по экологической политике Александр Соловьев совершили велообъезд благоустраиваемой территории «Парка Яуза», готовность работ по которой составляет 60%, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

Совместно с жителями районов Свиблово, Северное и Южное Медведково сформирован очередной пакет предложений по созданию комфортной береговой рекреационной зоны, которая после завершения всех работ составит более 24 километров.

«Парк Яуза» — масштабный проект, по итогам реализации которого в черте города появится совершенно уникальное природное рекреационное пространство, не имеющее аналогов в Европе по своим размерам. <…> На данный момент проект осуществлен примерно на 60%», — сказал Шапошников.

Он подчеркнул, что предложения по благоустройству, которые вносят жители, успешно адаптируются в общую концепцию единого паркового пространства, гармонично сочетающего в себе городскую и природную среду, транспортную и пешеходную инфраструктуру.

На территории вдоль улицы Заповедной работы были начаты в 2019 году. По итогам, от имени депутатов Московской городской думы, членов комиссии МГД по экологической политике будет направлено обращение в правительство Москвы с просьбой завершить все работы по благоустройству данной территории в 2020 году.

«Сегодня мы также проконтролировали качество работ на одной из архитектурных доминант проекта – Певческом поле. Здесь перестроена сцена, отремонтированы ротонда, амфитеатр. Фактически создано новое культурное пространство, однако необходимо устранить ряд недоделок», — добавил глава столичного парламента.

По его словам, завершить работы на данном участке уже в этом году вполне реально. А вот на участке вдоль улицы Северодвинская в Северном Медведково с учетом всех предложений реальный срок окончания благоустройства – 2021 год.

Реализация проекта стартовала в 2014 году. Уже в 2015 году началась реабилитация территорий, прилегающих к Яузе и ее притокам. Берега очистили от мусора и укрепили, русло сделали глубже и удалили ил, предотвратив на отдельных участках заболачивание. Были пресечены незаконные сбросы отходов и установлены очистные сооружения.

В августе 2019 года инициатива жителей по созданию природно-исторического комплекса «Парк Яуза» была поддержана мэром Москвы Сергеем Собяниным. При участии архитекторов из Московского государственного строительного института был разработан проект по созданию комфортной рекреационной зоны на месте бывших промышленных территорий, суммарная площадь которой составляет на сегодняшний день порядка 13 тысяч гектаров.

Активное участие в разработке проекта принимали и принимают жители Северо-Восточного округа, которые, наряду с представителями исполнительной власти и муниципальными депутатами, вошли в состав Общественного совета по наблюдению и контролю за ходом работ.