РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В Подольске задержали ранее судимого приезжего, подозреваемого в краже телефона из общежития, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть первого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 36-летнего уроженца Ростовской области, проживающего на территории округа. Неизвестный похитил его мобильный телефон из комнаты общежития. Общая сумма материального ущерба составила более 67 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 23-летнего уроженца Республики Башкортостан. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.