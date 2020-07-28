РИАМО - 28 июл. Apple iPad и iPhone можно взломать из-за встроенной уязвимости в процессорах устройств, ее нашли специалисты китайской команды разработчиков Pangu, сообщает Газета.ru.

Погрешность находится в процессорах Secure Enclave Protection. Их задача — беречь конфиденциальную информацию, среди которой есть как пароли, так и биометрические данные.

«В результате у взломщиков появляется возможность подобрать код для разблокировки устройства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для взлома хакеру нужно сначала завладеть устройством. Для взлома злоумышленники используют программный код Checkm8 — система обходит автоматическую блокировку гаджета после десяти неверных попыток ввода пароля.

Примечательно, что ликвидировать уязвимость на программном уровне невозможно.