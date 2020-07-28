РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В подмосковном Подольске провели более 50% необходимых работ по подготовке к отопительному сезону, сообщил заместитель директора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.

«Для подготовки теплового энергетического комплекса Подольска к осенне-зимнему сезону 2020-2021 года заложили 289 миллионов рублей. Сейчас идут работы по наладке и проверке, замене вышедшего из строя оборудования, ремонту котлов, насосов, запорной арматуры, замене участков сетей со вскрытием трасс либо тепловых камер. В настоящий момент работы провели более чем на 50%», - сказал Фокин.

По его словам, готовы более 30 центральных тепловых пунктов. Заменили более 5 километров тепловых сетей. Обследовали более 20 котлов. Заменили более 100 единиц запорной арматуры. Работы проводят в плановом режиме в соответствии с графиком, их планируют завершить к 15 сентября.

Городской округ Подольск обслуживают 23 теплоснабжающие организации. Всего действует 88 котельных - 70 муниципальных и 18 ведомственных. Также в округе находится 52 центральных тепловых пункта. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 424 километра.