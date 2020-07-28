РИАМО - 28 июл. Центр военно-патриотического воспитания «Авангард», расположенный в подмосковном парке «Патриот», примет первых воспитанников уже в сентябре, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Во вторник состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве между Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ), Московским городским педагогическим университетом (МГПУ), Московским государственным областным университетом (МГОУ), военным комиссариатом Московской области с учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

«Уже осенью центр «Авангард» сможет принять первых ребят. Ежегодно в образовательной программе будут принимать участие около 30 тысяч юношей из Москвы и Подмосковья», — сказала Забралова.

Директор центра Дмитрий Еремейцев уточнил, что открытие проекта запланировано на 13 сентября.

Проректор Московского педагогического государственного университета Татьяна Владимирова отметила, что программа, по которой будут учиться ребята, уникальна. Они будут изучать основы военной службы и участвовать в соревнованиях.

«Мы были привлечены к подготовке программы для центра «Авангард». Для ребят подготовлены тренинговые технологии, также будет проводиться индивидуальная работа. Для этого мы готовим вожатых», — рассказала Владимирова.

Идею создания центра военно-патриотического воспитания «Авангард» ранее поддержал президент РФ Владимир Путин. Строительство объекта стартовало осенью 2019 года на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.