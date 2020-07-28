РИАМО - 28 июл. Школьники Реутова, проходящие обучение в специализированных физико-математических классах, получат возможность обучения в подмосковном колледже «Энергия» и поступления в Московский физико-технологический институт (МФТИ) без экзаменов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Накануне Глава Реутова Станислав Каторов посетил колледж «Энергия» и провел совещание с его директором Нерсесом Нерсесяном, в ходе чего обсудили трехстороннее соглашение между школой №5, колледжем и столичным МФТИ, в рамках которого ученики физико-математических классов смогут одновременно получать образование в колледже, а после выпуска - поступить в МФТИ вне конкурса», - говорится в сообщении.

В школе ученики получат знание по общеобразовательным предметам, а в колледже будут изучать конкретные специальности: чертежников, монтажников оборудования, операторов станков с ЧПУ.

«После окончания школы и колледжа они по отдельной квоте смогут поступить в столичный МФТИ, не сдавая ЕГЭ. Сейчас мы ждем подписания соглашения со стороны московского вуза», - сказал директор подмосковного колледжа «Энергия» Нерсес Нерсесян.

Он добавил, что ребята, у которых за плечами будет учеба в инженерном классе, колледже «Энергия» и МФТИ, без проблем смогут устроиться и на АО «ВПК «НПО машиностроения», расположенное в черте города Реутов.

В этом году в «Энергии» также начнут готовить специалистов для авиационной отрасли по специальностям «Управление беспилотными летательными аппаратами» и «Обслуживание авиационной техники». На одно место в колледже претендуют 10 абитуриентов. Всего в учебное заведение поступят около 1,8 тысячи человек: 1350 - на бюджетные места, остальные будут учиться на платной основе.