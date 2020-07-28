РИАМО - 28 июл. Фонд развития и поддержки проектов в сфере образования, культуры, спорта, науки, улучшения социальной и транспортной инфраструктуры, окружающей и городской среды выбирает в Московской области площадку для строительства объекта социальной направленности, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

«Фонд осуществляет поиск площадки для строительства объекта социальной направленности (школа, ДОО, поликлиника, ФОК) в Московской области за счет средств фонда с последующей передачей объекта в государственную или муниципальную собственность, собственность некоммерческой организации для дальнейшего использования по назначению», — говорится в сообщении.

Подача заявок осуществляется в свободной форме по электронной почте. Срок подачи заявок — до 10 августа. Дата проведения конкурса — 12 августа, в этот же день будут подведены итоги.

Направить заявку на участие в конкурсе, а также задать вопросы можно по электронной почте: nfoFundRPP@mail.ru.

По итогам рассмотрения поступивших заявок с учетом: стоимости реализации проекта; сроков реализации проекта; наличия проектной и исходно-разрешительной документации; согласия правообладателя земельного участка; готовности безвозмездной передачи фонду прав на застройку площадки, будет выбрана площадка для реализации социального проекта.