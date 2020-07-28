РИАМО - 28 июл. Сотрудники Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали россиянам о правилах въезда в Турцию, с которой будет возобновлено авиасообщение 1 августа, сообщается на сайте организации.

Чтобы въехать на территорию Турции, сдавать тест на Covid-19 будет не нужно. Однако во время перелета пассажирам придется заполнить анкету, в которой будет нужно предоставить личные данные, а также рассказать о своем самочувствии.

На территории аэропорта всем пассажирам измерят температуру тела. Если она окажется повышенной, то туристу предложат бесплатно сдать ПЦР-тест.

Если возникнет подозрение на коронавирус, человек будет изолирован. Если Covid-19 будет выявлен, заболевшего туриста поместят в госпиталь, где будет проходить обследование и лечение.

С 1 августа жители России смогут полететь в Турцию, Великобританию и Танзанию.

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