РИАМО - 28 июл. Из торгового центра «Савеловский» в Москве во вторник эвакуировали порядка 2 тысяч посетителей и сотрудников, в ТЦ поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, передает ТАСС.

«От неизвестного поступило сообщение о том, что в здании ТЦ «Савеловский» заложено взрывное устройство. В целях безопасности эвакуированы сотрудники и посетители торгового центра», - сказал источник в правоохранительных органах.

На месте работали специалисты оперативных служб и кинологи.

Во вторник поступил ряд других анонимных сообщений о «минировании». Так, неизвестные угрожали взрывом более 20 больницам и других административных зданий в Москве. Также «заминировали» ТЦ Vnukovo Outlet Village и аэропорт Домодедово.