РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. На территории городского округа Мытищи, кроме основных офисов и обособленных подразделений, функционирует отдельный цифровой офис МФЦ (ЦМФЦ) на улице Мира, дом 7, корпус 1 в здании «Стройтекс» на первом этаже, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищ.

В связи с масштабным переходом ведомств на оформление услуг в электронном виде в 2019 году для комфорта жителей открыли несколько отдельных окон для консультации и подачи документов через портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ и РПГУ).

«Офис расположен в центральной части города в удобной пешей и транспортной доступности граждан. Здесь есть шесть компьютеров общего доступа; работает консультант, который окажет помощь в оформлении электронных заявлений и ответит на вопросы», - говорится в сообщении.

В ЦМФЦ можно не только подать электронное заявление, но и прийти на сверку документов, а также получить консультацию по интересующим услугам. График работы понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 8:00 до 15:45, обед с 13:00 до 13:45.

По услугам сверки на социальные карты, ВЕСБы также можно прийти в ЦМФЦ на улице Мира, дом 7, корпус 1 (в здании «Стройтекс» 1 этаж), а временную карту и готовую получить в офисе на улице Карла Маркса, дом 4 или на улице Мира, строение 32/2 (ТЦ 4 Daily).

«Более подробную информацию и консультацию можно получить по телефону Единого контактного центра 8 (800) 550-50-30 далее 3, далее добавочный - 52223. На данный момент планируется возобновление проведения обучающих семинаров по работе на порталах ЕПГУ и РПГУ. Следите за новостями в официальных аккаунтах МБУ «МФЦ Мытищи» в социальных сетях», - отмечается в сообщении.