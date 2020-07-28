РИАМО - 28 июл. В Московской области работают 3850 почтальонов, в столице - 3350, в среднем они каждый день проходят по 8,5 километров пути, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» макрорегиона Москва.

Рабочий день почтальона начинается примерно в 8 утра. Он сортирует газеты и журналы, письма, извещения и мелкие пакеты по улицам и номерам домов согласно маршруту.

«Для меня почта – это судьба. В детстве я ждал нашего почтальона и завидев ее издалека, бежал помогать разносить письма и газеты. <...> Я уже 12 лет работаю почтальоном, а в планах на будущее – удвоить эти цифры!» - сказал почтальон первого класса из Домодедова Олег Шахов.

Во время самоизоляции на почте ощутимо выросло количество заказов из интернет-магазинов.

Почтальоны также могут помочь жителя региона с оплатой ЖКУ, оформлением подписки, страховых полисов и другими финансовыми операциями.