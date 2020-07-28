РИАМО - 28 июл. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» три пары билетов на концерт живой музыки, который пройдет в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в столице.

Концерт «Шедевры Поля Мориа и Джеймса Ласта» (12+) фонда «Бельканто» пройдет 8 августа. Начало в 18:00. Посетители смогут услышать известные и любимые композиции в виртуозном исполнении Antonio-orсhestra и других музыкантов.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать репост конкурсного сообщения, а также подписаться на аккаунт «РИАМО в Москве» и фонда «Бельканто».

Итоги конкурса будут подведены 5 августа. Имена победителей разместят под конкурсным постом.

Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.