РИАМО - 28 июл. За прошедшие сутки в Одинцовском городском округе коронавирусом заразились 13 человек, этот показатель стал самым большим среди муниципалитетов Московской области, говорится в сообщении оперштаба региона по ситуации с Covid-19.

Чуть меньше заразившихся Covid-19 в Мытищах и Раменском – по девять человек. По восемь - в Истре, Королеве, по шесть - в Балашихе, Егорьевске, по пять - в Реутове, Домодедове, Люберцах, Фрязине, четыре - в Щелкове, по три - в Сергиевом Посаде, Коломне и Солнечногорске.

В Богородском округе, Дубне, Воскресенске, Лосино-Петровском, Краснознаменске, Ленинском округе, Подольске, Наро-Фоминске, Чехове, Талдоме, Химках выявили по два случая коронавируса, в Зарайске, Долгопрудном, Ивантеевке, Красногорске, Лобне, Озерах, Лотошине, Можайске, Луховицах, Ступине, Электрогорске, Шатуре - по одному.

Ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки не зафиксировано в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дзержинском, Дмитрове, Жуковском, Звездном городке, Кашире, Клину, Котельниках, Красноармейске, Лыткарине, Молодежном, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Протвине, Пушкине, Пущине, Рошале, Рузе, Серебряных Прудах, Серпухове, Черноголовке, Шаховской, Электростали.

В общей сложности на территории Подмосковья было подтверждено 63 018 случаев заболевания Covid-19. Умерли 1100 человек, вылечились 45 787 пациентов.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.