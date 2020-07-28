РИАМО - 28 июл. Грозы, прошедшие в столичном регионе 27 июля, не помешали работе сетей АО «Мособлэнерго», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В сетях «Мособлэнерго» не допустили крупных отключений электроэнергии во время гроз, обрушившихся на территорию столичного региона 27 июля. За прошедшие сутки было выявлено несколько нарушений в работе электросетей, однако их быстро устранил оперативно-ремонтный персонал предприятия в регламентные сроки.

«Зафиксированы кратковременные обесточивания в Истринском, Щелковском и Одинцовском районах», – уточняется в сообщении.

Утром во вторник электроснабжение во всех населенных пунктах было восстановлено.