РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили один новый случай Covid-19, за весь период пандемии зафиксировали 3 149 инфицированных, говорится в сообщении оперштаба Московской области.

«В Подмосковье за сутки выявлено 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск 3 149», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 018 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 100 человек. Выздоровели и выписались 45 787 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.



