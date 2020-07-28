РИАМО - 28 июл. Примерно 450 комбайнов будут работать в Подмосковье во время уборки урожая зерновых, зернобобовых и масличных культур, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В сборе урожая зерновых культур в регионе в этом году будет задействовано 362 единицы зерноуборочных комбайнов, находящихся на балансе сельхозпроизводителей. Кроме того, согласно заключенным договорам, будет привлечено из других регионов дополнительно 68 единиц комбайнов», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Перед тем, как выходить в поля, вся сельхозтехника прошла осмотр, она является полностью готовой. Один зерноуборочный комбайн будет проходить 460 гектаров за сегодня или в среднем 21 гектаров в день.

Кроме того, парк зерноуборочной техник пополнился еще на 15 новых машин. Это должно помочь повышению объемов урожая зерновых колосовых культур. В 2020 году на территории Московской области планируется собрать 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.