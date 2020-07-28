РИАМО — 28 июл. Известная дачница Октябрина Ганичкина посоветовала бороться с табачной белокрылкой с помощью воды и липучек, сообщает Nation News.

Табачная белокрылка – опасный вредитель, который паразитирует на двух сотнях видов растений.

«Если она (табачная белокрылка — ред.) на растениях в теплице, то растение нужно брызгать водой — от воды она падает на землю. Овощи нельзя обрабатывать препаратами. Если на цветах белокрылка, то можно. Овощи вечером промывать водой и рыхлить», — сказала Ганичкина.

Она добавила, что также необходимо поставить между растениями липучки, намазанные вазелином или медом.

Белокрылка может повредить огурцы, томаты, цветочные и многие другие культуры. Вредитель способен уничтожить до 80% урожая.