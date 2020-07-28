РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 июл. Госавтоинспекторы в подмосковном Красногорске проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей в августе, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

Отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск информирует участников дорожного движения о том, что проведение сплошных (тотальных) проверок будет организовано в августе.

«Оперативно-профилактические мероприятия по теме: «Нетрезвый водитель» будут проведены 1, 7, 14 и 21 августа», - говорится в сообщении.

4, 11, 19 и 25 августа госавтоинспекторы проконтролируют соблюдение правил перевозки пассажиров.

Основной целью оперативно-профилактических мероприятий является пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, в частности, управления транспортом в состоянии опьянения и нарушения правил перевозки пассажиров.