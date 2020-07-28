РИАМО - 28 июл. В Московской области в этом году от борщевика Сосновского обрабатывают более 7 тысяч земельных участков, находящихся в областной и муниципальной собственности, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Он подчеркнул, что в регионе на регулярной основе проводятся мероприятия по выявлению территорий, находящихся в частной собственности, на которых не ведется борьба с борщевиком.
«На сегодня подтверждено произрастание борщевика более чем на 2,2 тысячи земельных участках, находящихся в частной собственности. Собственникам таких земельных участков направляются письма и предписания о необходимости проведения соответствующих работ»,- отметил Разин.
По его словам, в случае невыполнения предупреждений назначаются штрафы. За уклонение от мероприятий по удалению борщевика предусмотрены штрафы: для граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.
В Московской области работает единая горячая линия по борьбе с борщевиком: 8 (495) 128-00-88.
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