РИАМО - 28 июл. В Московской области в этом году от борщевика Сосновского обрабатывают более 7 тысяч земельных участков, находящихся в областной и муниципальной собственности, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Всего в регионе от опасного растения в этом году обрабатывается порядка 32 тысяч гектаров. Это 16,4 тысячи гектаров земель, находящихся в муниципальной собственности, 2,8 тысячи гектаров придорожных территорий и 44 тысячи гектаров частных земель», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он подчеркнул, что в регионе на регулярной основе проводятся мероприятия по выявлению территорий, находящихся в частной собственности, на которых не ведется борьба с борщевиком.

«На сегодня подтверждено произрастание борщевика более чем на 2,2 тысячи земельных участках, находящихся в частной собственности. Собственникам таких земельных участков направляются письма и предписания о необходимости проведения соответствующих работ»,- отметил Разин.

По его словам, в случае невыполнения предупреждений назначаются штрафы. За уклонение от мероприятий по удалению борщевика предусмотрены штрафы: для граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

В Московской области работает единая горячая линия по борьбе с борщевиком: 8 (495) 128-00-88.