РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 июл. Схему движения транспорта временно изменили в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«На участке автомобильной дороги «Нахабино, улица Новая, строение 2», вблизи магазина «Пятерочка» будет временно ограничено движение транспортных средств и изменены схемы маршрутов автобусов №№1 и 10К», - говорится в сообщении.

Ограничения связаны с проведением аварийных работ ПАО «Водоканал» и восстановлением асфальтобетонного дорожного покрытия. Они продлятся до 30 июля.