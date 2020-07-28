РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 июл. Свыше девяти тысяч долговых платежных документов получат во вторник жители подмосковного Красногорска, которые должны за поставленные ресурсы предприятию теплосети, сообщил начальник теруправления МособлЕИРЦ по горокругу Красногорск Евгений Филлипенко.

«МособлЕИРЦ подготовил, сформировал и выпустил долговые платежные документы. Сегодня наша подрядная организация «Почта России» осуществляет доставку. За сегодняшний день долговой платежный документ должны получить более девяти тысяч жителей», – сказал Филлипенко.

Он пояснил, что документ был выпущен специально для тех жителей округа, которые имеют задолженность перед ресурсоснабжающей организацией «Красногорская теплосеть».

«В данном платежном документе максимально, в зависимости от наличия задолженности, могут быть четыре строки: задолженность прошлых периодов – до января 2020 года, горячее водоснабжение – энергия, горячее водоснабжение – носитель, отопление», – добавил Филлипенко.

Он подчеркнул, что в отличие от текущего платежного документа, долговой можно оплатить только в терминалах Московского кредитного банка, кассах «Почты России» и в терминалах и офисах Сбербанка России.

«Оплатить платежный документ нужно в кратчайшие сроки в целях предупреждения отключения горячего водоснабжения и в дальнейшем отопления», – подчеркнул Филлипенко.

По его словам, денежные средства по данной платежке поступят на расчетный счет красногорской теплосети.

При этом представитель МособлЕИРЦ отметил, что до 15% жителей Красногорска хронически не платят за коммунальные ресурсы. По теплосети долг жителей округа превышает 1 миллиард рублей.

Он отметил, что горожане обращались в МособлЕИРЦ с просьбой дать возможность оплатить только одну услугу по отдельному платежному документу. Такое решение было принято совместно с администрацией муниципалитета.

«В платежном документе только задолженность по лицевому счету, без пеней и штрафов», – отметил Филлипенко.

В горокруге работают три офиса МособлЕИРЦ: в доме №11А по улице Дачной, доме №9 по улице Жуковского в Красногорске, а также в доме №7 по улице Чкалова в поселке Нахабино. Предварительная запись не требуется.