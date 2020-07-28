РИАМО - 28 июл. Профессор, журналист в сфере моды, куратор школы дизайна костюма Fresh fashion Влада Липская рассказала, нужна ли школьная форма детям, как она должна выглядеть на ребенке, сообщает Nation News.

Эксперт заявила, что школьную форму отменять не нужно. Однако необходимо сделать ее современной и молодежной.

«Прекрасным решением на правительственном уровне был бы заказ на разработку школьной формы молодым дизайнерам костюма. Это, с одной стороны, поддержало бы начинающих творцов, которые могут внести свежие мысли в униформу, с другой стороны, сами школьники с большим удовольствием приняли бы новаторские разработки. Каждая школа может иметь свою форму, могут быть объявлены конкурсы на лучший дизайнерский проект в этой сфере», – сказала Липская.

Она заметила также, что конкретных рекомендаций по цвету, ткани и фасону не существует. Главными критериями школьной формы, согласно мнению специалиста, должны быть удобство и качество.

«Учет специфики школы, ее концепции может быть прекрасно отражен в ее форме ‹...› Именно со внимания к грамотному оформлению внешности начинается формирование индивидуальности», – заявила Липская.

По ее словам, желающая быть уникальной школа должна следить за тем, чтобы вид ее учеников был уникальным в рамках школьной формы.