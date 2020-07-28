РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. В период с 20 по 26 июля в городском округе Мытищи было зарегистрировано 114 ДТП с материальным ущербом и два ДТП с пострадавшими, травмы получили два человека, в том числе несовершеннолетний, сообщается на сайте администрации горокруга.

«25 июля водитель ехал на автомашине Lada Priora со стороны деревни Пирогово в сторону Мытищ, напротив дома №9 по улице Центральной в деревне Высоково совершил наезд на 12-летнего подростка, перебегавшего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда несовершеннолетнего с различными травмами госпитализировали в больницу», - говорится в сообщении.

Кроме того, 26 июля водитель ехал на кроссовом мотоцикле по улице Борисовка со стороны улицы Мира в сторону бульвара Распоповой, напротив дома №14 совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Polo под управлением водителя, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла получил серьезные травмы и вертолетом в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. На момент ДТП водитель мотоцикла передвигался без мотошлема и защитной экипировки.

«Подводя итоги прошедшей недели, в первую очередь хочется обратиться к родителям юных участников дорожного движения и попросить провести профилактические беседы с детьми о недопущении небрежного отношении к правилам дорожного движения. На каникулах дети большую часть времени предоставлены сами себе, пока родители находятся на работе, поэтому очень важно контролировать местонахождение ребенка, даже с расстояния», - отмечается в сообщении.

Кроссовые спортивные мотоциклы не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Двигаться по дорогам на таких мотоциклах запрещено, а отсутствие приборов освещения на мотоцикле в темное время суток делает такое передвижение еще и опасным.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными при движении и не рисковать жизнью, совершая необдуманные маневры на дороге.