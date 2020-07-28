РИАМО - 28 июл. Новый высотный офисный центр iCity построят на территории «Москва-Сити», сообщается на сайте компании MR Group.



Бизнес-центр станет крупнейшим российским офисным проектом 2020 года и первым зданием в стране, в котором комплексно реализованы принципы фиджитализации.

«iСity реализуется как первый цифровой офисный центр, при его строительстве применяется подход smart building — так называемой «умной архитектуры», подразумевающей сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности здания», - говорится в сообщении.

В здании будет биометрический доступ, посетителей будут обслуживать роботы.

Резиденты офисного комплекса получат доступ ко всем сервисам через мобильное приложение.

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