РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали восстанавливать остановку общественного транспорта на пересечении улиц Красная и Победы, в течение недели там завершат все работы, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника ТУ «Климовск» Роман Ермаков.

«Остановка на пересечении улиц Красная и Победы пострадала в результате ДТП в ночь с 25 на 26 июля. Стекла уже восстановили, асфальт уложат в течение недели», - сказал Ермаков.

По словам свидетеля происшествия, на этом месте столкнулись две машины, они въехали в остановку и сбили велосипедиста.